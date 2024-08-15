Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katıldı. Erdoğan, AK Parti’ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına parti rozetlerini taktı.
Ferit PARLAK
Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’yi yönetme mesuliyetini devraldıkları andan itibaren millete karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmenin çabası içinde olduklarını söyledi.
“Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz” diyen Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23. yılımızı devirdik. Oyunları bozarak bugünlere geldik” şeklinde konuştu.
"Kirli oyunlara eyvallah etmedik"
23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duydukları millet için ter dökerek çalıştıklarını aktaran Erdoğan, 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadıklarını, söyledi. Erdoğan, “Türkiye’de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlüklerde sessiz devrime imza attık” şeklinde konuştu. Türkiye’nin kendini toparlamaya ve kabuğunu kırmaya çalıştığı dönemlerde yolundan döndürülmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan, “Kirli oyunlara eyvallah etmedik, bunları bozup atarak bugünlere geldik” diye konuştu.
23. yıl sloganının “Umudun ve geleceğin, icraatın adı AK Parti” olarak özellikle tercih ettiklerini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek asrı da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz. Türkiye AK Parti sayesinde 23 yılda kapsamlı dönüşüm yaşadı.
Sadece ekonomi ile ilgili beklentilerde değil hak ve özgürlükler, kültür, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi değişim yaşanıyor. AK Parti’nin yeni dönem ruhunu ıskalaması düşünülemez. Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz.
Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek.