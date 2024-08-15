Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilmeli

Ferit PARLAK

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’yi yönetme mesuli­yetini devraldıkları andan iti­baren millete karşı görevleri­ni hakkıyla yerine getirmenin çabası içinde olduklarını söy­ledi.

“Problemlerin karmaşık­lığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üze­rine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hare­ket ediyoruz” diyen Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi ol­mayacak diyerek revan oldu­ğumuz millete hizmet yolun­da bugün 23. yılımızı devirdik. Oyunları bozarak bugünlere geldik” şeklinde konuştu.

"Kirli oyunlara eyvallah etmedik"

23 yıl boyunca hizmetka­rı olmaktan şeref duydukları millet için ter dökerek çalış­tıklarını aktaran Erdoğan, 23 yılda sadece yol, köprü, hava­limanı, baraj yapmadıkları­nı, söyledi. Erdoğan, “Türki­ye’de sivil siyasetin alanını da genişlettik, hak ve özgürlük­lerde sessiz devrime imza at­tık” şeklinde konuştu. Türki­ye’nin kendini toparlamaya ve kabuğunu kırmaya çalıştı­ğı dönemlerde yolundan dön­dürülmeye çalışıldığını ifade eden Erdoğan, “Kirli oyunlara eyvallah etmedik, bunları bo­zup atarak bugünlere geldik” diye konuştu.

23. yıl sloganının “Umudun ve geleceğin, icraatın adı AK Parti” olarak özellikle tercih ettiklerini kaydeden Erdo­ğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek asrı da şimdiden şe­killendirmenin gayretinde­yiz. Türkiye AK Parti sayesin­de 23 yılda kapsamlı dönüşüm yaşadı.

Sadece ekonomi ile il­gili beklentilerde değil hak ve özgürlükler, kültür, kamusal alanda, özellikle gençlerimi­zin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi değişim yaşanıyor. AK Parti’nin ye­ni dönem ruhunu ıskalaması düşünülemez. Kongre mara­tonumuzu milletimizin biz­den beklediği kapsamlı deği­şimin ana zemini olarak görü­yoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım kol­tuğuna kapılıp rehavete ka­pılamaz.

Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umu­dunu boşa çıkaracak işlere gi­renler altından kalkamaya­cakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etme­yiz. Yorulmuş olan kenara çe­kilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu mille­te nasıl daha fazla hizmet ede­rim sorusunu kendisine sora­cak. Kadrolarımız kaliteyi ar­tırarak hizmetini sürdürecek.