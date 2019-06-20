Erdoğan: Yüksek faizden dikkatli dönüş yapmalıyız

20 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına katıldığına söyledi ancak "yüksek faiz politikasına karşıyım" dedi.

Reuters'ın haberine göre; "Faiz bize zarar veriyor" diyen Erdoğan, bu düşüncesini en yakınındakilerin bir çoğunun da paylaşmadığına dikkat çekerek yüksek faizi tartışarak çözebileceklerine inandığını da belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde (yüksek faiz politikasından) bir dönüş yapması gerekli" dedi.

Erdoğan, "Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamın en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.

Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir" dedi ve ekledi: "Benim tezim şudur: Enflasyonla faiz doğru orantılıdır.

Faizi aşağı çekerseniz enflasyon aşağı düşer. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde maalesef şu anda politika faiz %24.. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor"

Faiz sorununu tartışa tartışa çözeceğiz

Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamalarda "Faiz bize zarar veriyor, benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın bir çoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu halde enflasyon yükseldiği halde... Kendilerine bunu zaten yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen... Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum" dedi.

ABD Japonya AB İsrail gibi ülkelerdeki düşük faiz örneklerini veren Erdoğan, "Trump'ın mesela ABD'de faizin yüksek olduğunu, bunun düşürülmesi gerektiğini söylemesi gibi... Japonya'da, İsrail'de, AB üyesi ülkelerde faiz nerelerde biliyorsunuz. Peki bize ne oluyor da böyle yüksek politika faizi ile hareket ediyoruz? Yüksek... Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz" dedi.

Erdoğan yatırımcının girişimci ruhunu düşük faizle kullanabileceğini de belirterek, "Siz yüksek faiz uygularsanız yatırımcı o girişimci ruhunu uygulayamaz. Bunu başardığımız andan itibaren, ben inanıyorum ki süratle bir yatırım atağı Türkiye'de başlayacaktır. Bu yatırım atağı ile birlikte istihdam da süratle artacaktır. İstihdamın atmasıyla bir taraftan da üretim imkanı artacak, ihracatımız daha da artacak böylece büyüme de gelişmeye başlayacaktır" dedi.

Erdoğan kur rejimi ile ilgili bir soru üzerine de, "Kur rejimi şartlara göre değişir öyle zaman olur ki sabit kur rejimi isabetli olur öyle bir zaman olur ki dalgalı kur rejimi o ülkenin şartlarında isabetli olur... Biz şu anda dalgalı kur rejimi ile akışımızı devam ettiriyoruz."

"S-400 işi bitmiştir"

Erdoğan, S-400 alımına ilişkin şöyle konuştu:

S-400 işi bitti, temmuzun ilk bölümünde gelecek. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayin ilk 15'’inde falan teslimatlar başlayacaktır. Bunların teslimatları başladığı andan itibaren nerelere yerleştirileceği TSK'mız tarafından belirlenmiştir. Yerleştirmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.

"Bu tür yaptırımların olacağına hiç ihtimal vermiyorum"

Erdoğan, ABD'nin S-400 alımı sonrası yaptırım ihtimaline karşı ise şunları söyledi:

ABD'nin herhangi NATO üyesini çıkarma yetkisi yoktur. İkincisi tam aksine biz bir NATO ülkesi olarak ABD’nin bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerekir. Çünkü şu anda NATO’nun en önemli üyesi ve gerek bütün edinimlerini yerine getirme noktasında en güçlü ülkesi ordusu itibariyle en güçlü ülkesi ve NATO içindeki bütün uygulamalarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabi tuttuğu zaman ABD’nin bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır. Bizim Sayın Trump’la ilişkilerimiz farklı ama altındaki kişilerle ilişilerimiz çok çok farklı. Ben bu tür yaptırımların olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Obama döneminden beri istedik ama vermediler. Şimdi ABD bize Patriot'ları vermeyecek, ben bir savunma olarak kendi savunmamı halletmeyecek miyim? Bunun için herhalde bekleyecek halimiz yok. Çünkü etrafımızda da tehdit unsurları var. Rusya ile uygun şartlarda almış bulunuyoruz ve ben Sayın Trump'a da söyledim eğer siz aynı şartlarda veriyorsanız, sizden de ayrıca alabiliriz dedik.

"G20 zirvesindeki görüşmede aynı düşüncelerimi yine söyleyeceğim"

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidi hakkında, "Trump'la Japonya'daki G20 zirvesindeki görüşmede aynı düşüncelerimi yine söyleyeceğim. Türkiye için böyle bir yaptırımı siz uygun buluyor musunuz diyeceğim, inanıyorum ki bulmuyorum diyecek. O zaman da ben sizden gereğini rica ediyorum diyeceğim bu kadar basit. Madem dostuz stratejik ortağız." dedi.