Erdoğan: Yüksek faizle ekonomiyi soğutma hedefinde olanlar var

Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde “Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimizden aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 81 vilayetin tamamıyla aynı hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz.

Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür.

Yüksek faizle ekonomiyi soğutma hedefinde olanlar var.

Eğitim ve öğretimi önceliklerimizin başına aldık. Öğretmenlerimizin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı.

Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur.

Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın.