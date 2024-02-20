Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasında kendilerine düşenin, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, yüksek yargı kurumlarının Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik bulunduğunu kaydetti.

'İhtilaf giderilmeli'

Erdoğan, "Anayasamıza göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Uzunca süredir ülkemizin ihtiyacını karşılayacak yeni anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz.Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz. Yeni anayasa olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek anayasa değişikliği için uzlaşma arayacağız, ülkemiz yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır."