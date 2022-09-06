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Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la ilgili, "Hassasiyetimiz kararlılıkla sürüyor. Yunanistan bunun farkında olduğu için kendilerine çekidüzen verme yoluna girdiler." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi. Yunanistan'ın Ege'deki tacizleriyle ilgili hassasiyetlerimiz sürüyor. Bir gece ansızın gidebiliriz." diye konuştu.

Erdoğan, doğal gaz tedariki ile ilgili, "Avrupa, bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirerek, bizim şu anda doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." ifadesini kullandı.

 

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