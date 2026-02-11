Erdoğan: Yunanistan'la ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 7 milyar dolara ulaştığını, hedefin ise 10 milyar dolara çıkarılması olduğunu ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz’e yönelik tutumların açık ve samimi biçimde ele alındığını belirterek, mevcut meselelerin uluslararası hukuk zemininde çözümsüz olmadığını söyledi.

Gazze’deki ateşkes sürecinin de gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın Filistin meselesine iki devletli adil çözüm bulunmasından geçtiğini vurguladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan’ın bu perspektifi konsey gündeminde tutacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan anlayışla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini de ifade etti.