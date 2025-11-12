Erdoğan: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağının dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve 20 askerimizin şehit olmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz"

- Dün 86 milyonun tamamını boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C 130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Maalesef 20 vatan evladını şehit verdik.

- Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz. Her ne şekilde olsun vatanı için milletinin güvenliği için canını vermek fedakarlıkların en büyüğüdür.

"Kara kutu bulundu"

- Olayın haberini alır almaz muhatapları ile temas kuruldu. Arama kurtarma çalışmaları süratle başladı. Şehitlerimizden 19'unun naaşına ulaştık. Son şehidimizin naaşını arama çalışmaları sürüyor. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır.

- Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadisesiyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini rica ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diliyorum.