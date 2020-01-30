Erdoğan: 'Yüzyılın Anlaşması' bir işgal projesidir

30 Ocak 2020

5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 'barış planı'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'100 yüzyılın anlaşması' diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler. Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur" ifadelerine yer verdi.