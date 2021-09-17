Erdoğan: Z kuşağı, Y kuşağı burada

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız." dedi.

Erdoğan, "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı. Bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada, burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve öz güveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur." dedi.

Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.