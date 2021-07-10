Erdoğan'a 'çözüm süreci' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde programına ilçe ziyaretleriyle devam ediyor.

CHP Ulukışla İlçe Başkanlığı’nın balkonundan yurttaşlara seslenen Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Diyarbakır’da çözüm sürecine ilişkin yaptığı “Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran olmadık. Çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti ve gizli gündemleri sonlandırdı.” açıklamasını hatırlattı.

Ağbaba, Erdoğan’ın Kobani olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü’yü sürekli hatırlattığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yasin Börü diyor, Yasin Börü. Bilin ki bunu yüreği yanmış biri olarak söylüyorum. Onun derdi Yasin Börü ya da şehit değil. O şehit tabutlarını miting alanlarında kullanan bir zat. Efendim diyor, Kobani olayları, HDP… 6-7 Ekim, olaylar olmuş. Onlarca insan ölmüş. Kobani eylemleri olmuş mu, olmuş. Yasin Börü’yü bu kadar seviyorsan, 6-7 ay sonra Dolmabahçe’de aynı masada ne halt ettin sen, niye oturdun. HDP madem kötüydü, Dolmabahçe’de niye oturdun?

"Yeni açılımın yollarını arıyor"

Kobani olaylarından sonra peşmergenin 29 Ekim günü, 29 Ekim ney? (Yurttaşlar ‘Cumhuriyet Bayramı’ diye seslendi.) Cumhuriyete meydan okurcasına peşmergeyi konvoylar halinde Kobani’ye niye gönderdin? Aklımızla alay mı ediyorsun sen bizim, sen bizi tarih bilmez geçmişi unutur mu sandın? Çözüm sürecini ben bitirmedim diyor. Oylar düştü. Kürt halkına dün ‘terörist’ diyordu, şimdi yeni bir açılımın yollarını arıyor. Seçilemeyeceğini anladı, yeni açılımın yollarını arıyor.”

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde PKK terör örgütünün eski yöneticilerinden Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını ve İmralı Cezaevi’nde yatan Abdullah Öcalan’ın mektubunun okutulmasını da hatırlatarak, "Bunların hiçbiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olmadan yapılamaz.” dedi.

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarına ve milletvekillerine “kapı kapı gezme” talimatına da değinerek, "Erdoğan her konuda konuşur. Bir milletvekilimiz bir şey söylese kalkar ona cevap verir. Türkiye'de 2 aydır gündem 128 milyar dolar, 10 milyon Euro, 10 bin dolar, Sedat Peker, ülke çalkalanıyor, bunlar konusunda niye konuşmuyor? Mehmet Aydın, Tosuncuk ile ilgili niye konuşmuyor? Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili niye konuşmuyor? Rıza Zarraf ile ilgili niye konuşmuyor? Niye namussuzlar hakkında konuşmuyor? Niye bu ülkeyi soyanlar hakkında konuşmuyor?

Ulukışla’da bir fukara Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bir şey yazsa onu evinden alırlar. Adam, Tosuncuk. Adam milyonlarca dolar dolandırmış, devletin haberi yok. İnanalım mı? İnanmayın. Bir şey söyleyeyim, ben siyaseti bırakırım. Yakında Tosuncuk'la bürokratların, siyasetçilerin ilişkisi yoksa, ben siyaseti bırakırım. Neden, ortaklar. Onun için konuşmuyor. Sezgin Baran Korkmaz, Mehmet Aydın, Faruk Özer hakkında. Bunların hepsiyle ortak onun için konuşmuyor. Kapı kapı dolaşıp bunları mı anlatacaklar?” ifadelerini kullandı.