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Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.

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