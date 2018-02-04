Erdoğan'dan 5 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama

04 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ziyarette, Kudüs'ün statüsüyle ilgili yeni bir gelişmenin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü, Papa Franciscus'un da Katolik dünyasının başındaki kişi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Bu iki önemli blok, şu anda bu bölgede adeta belirleyici bir unsur konumundadır. Zira Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Diğer 6-7 tane, ki onlara ülke demek bile zor, adeta Türkiye'nin birer ilçesi mesafesinde olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke diye kabul edelim. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Amerika'nın şu andaki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan ve 'Ben yaptım oldu.' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Sayın Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar, böyle bir adıma yaklaşmadılar. Çünkü dünyadan alacakları tepkiyi biliyorlardı. O tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump maalesef böyle bir adımı atmak suretiyle çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik gücünüz olabilir, silah gücünüz olabilir, her şeyiniz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir. Nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmiş olmasıdır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda 2 adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inandıkları yolda kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Az öncesi itibarıyla 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir." dedi.

Anadolu'yu dolaştığını ve dolaştığı yerlerde halkın olaylara yaklaşımını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, 'Gönderin, biz gidelim.' diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız 'Bizi de Afrin'e gönder.' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz." diye konuştu.

"Netleştiği zaman tüm dünyayla paylaşırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benimle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

Kaynak: AA