Erdoğan'dan 50 artı 1 tepkisi: Hepsi yalan dolan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı İnşallah sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın, geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011'den bu yana milletvekili, bakan, Meclis Başkanı, komisyon başkanı olarak görev üstlenen tecrübeli biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bütçe görüşmeleri ve sonrasında çok önemli yasa çalışmalarının gündeminde olduğu grubumuzun, İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde ahenkli ve verimli şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in lokomotifinin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı hizmetlere imza atarsanız demokrasimizin üç sac ayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclis'imiz, milletimizin gözbebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil.

Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı inşallah 2023'ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana, mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının hiçbir hakaret içermeyen isyanına, bacısına söverek, hani bacıydı kendisi de öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenden bu millete hayır gelmez. Meclis'imiz, bölücü terör örgütünün payandasından kurtulmayı başaramamış bir kesimin özellikle yükünü zaten uzunca bir süredir çekmektedir. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği oyları inkar pahasına bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Biz bunların yüzleri kızarmadan aynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileri ile hukuk önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların bedelini ödetiyorduk ama bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır."

"Başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile"

Erdoğan, "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifadelerle milletimizin gündemini fuzuli yere işgalle başlayan süreç milli çıkarlarımıza darbeler vurma safhasına geçmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Son zamanlarda helalleşmeden bahsediyor. Kılıçdaroğlu helalleşmeden ne anlıyor önce ona bir bakalım. 180 derece dönüşte helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile.... Senin hayatın yalan. Bay Kemal ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi, çektim. Ama sen bunların hiçbirinin kıymetini anlamadın." ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş ülkeler büyük ekonomik buhranının eşiğinde"

Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin son 19 yılda kazandırdığı güçlü altyapı sayesinde Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamda iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Reel ekonominin içinde olan ve dünya ile teması bulunan herkes bu gerçeği görüyor, biliyor." diye konuştu.

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor." ifadesini kullanan Erdoğan, mevcut sorunlara imkanlar çerçevesinde acil çözüm getirilebilecek konularda gereken adımların atıldığına dikkati çekti.

Salgın döneminde tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, hem de üretim ve istihdamın en az zararla süreci geçirmesini sağlayacak tedbirleri aldıklarını anlattı.

"Doğal gazı maliyetinin dörtte birine hanelere ulaştırıyoruz"

Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında 3-4 kat artan doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tuttuklarını belirten Erdoğan, "Doğal gazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Bay Kemal bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunları niye söylemiyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, şu şöyle devam etti:

"Dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza biz sunuyoruz. Bu niye söylemiyorsunuz? Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz. Küresel ekonomik sistemin yeniden yapılandığı bir dönemde Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sadece bölgemizin değil tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle, biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur."

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

Erdoğan, enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin, çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde, Türkiye'nin de bu yaşananların tamamen dışında kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir farkın olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiğini söyledi.

Yüzde 50+1 tartışması

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sondaj filosuna dördüncü geminin de eklendiği açıklaması hatırlatılarak "İsmi ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "İsmini henüz belirlemedik ama sıfır kilometre. İnşallah ayrı bir güç katacak." diye konuştu.

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

"Eleştirdiğiniz bazı isimler oldu, 'Birlikte yol yürümem.' dediniz. Bununla işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Anladığınıza göre..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.