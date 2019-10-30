Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması

30 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." dedi.

Erdoğan, "Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor." ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı Harekatı başladığından beri yurt dışından bilhassa da Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleştirildi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Çoğu bizimle NATO'da beraberler, bunların çoğu şu anda müzakerecisi olduğumuz AB'de bizim muhattabımız. Bütün bunlara rağmen bu eylemler bunların ülkelerinde üstelik de bunların polislerinin nezaretinde düzenleniyor.

Türkiye lehine en küçük bir söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor."

'900'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim birimini, 900'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız." dedi.

"Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yanlış yapıyorsunuz. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır, bunu böyle biliniz. Şimdi de kendi vatandaşınız olan teröristleri teslim almamak için kıvrandığınızı da biliyoruz. DEAŞ'ta sizin teröristleriniz var. 'Hadi alın' diyoruz kaçıyorsunuz, almıyorsunuz. Bu teröristleri siz yetiştirdiniz niye almıyorsunuz? Alamazlar. Niye? Çünkü bu biraz da karakter meselesi."

'Bunlar sadece öldürmeyi bilirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar mağdur ve mazlumun yanında değiller, asla böyle bir adım atma niyetleri de yok. Bunlar sadece öldürmeyi bilirler, sadece silah satmayı bilirler. Petrol dediğin zaman hemen dalarlar, petrole yürürler, bunda hiç geri durmazlar. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına bedel, böyle bir yapının içindeler." ifadesini kullandı.

'Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz'

Erdoğan, güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verileceğini ve gerekirse güvenli bölge sahasının genişletileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye Milli Ordusu) Onlara 'terörist' diyorlar; kim, ABD. Ya bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist dersiniz?" diye konuştu.

Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarının 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılamadığını görürsek veya her nereden olursa olsun saldırılar sürerse kendi harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Tarihleri soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu bir ülkenin Türkiye'ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz. Temsilciler Meclisinde kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika, bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Türkiye'ye darbe yapan böyle bir terörist başını (FETÖ elebaşı) ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bundan size bir fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde avucunuzda tutun. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin."

Erdoğan, 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda "Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti." dedi.

Kaynak: AA