Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: Gereğini yapın!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Rumeli Balkanları gönül coğrafyamızın dört bir köşesini yürekten selamlıyorum. Kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün burada asırlar boyunca Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün burada Rumeli türkülerinin narin kanat çırpışlarını duyuyorum.

Bizim de Rumeli'nin dört bir yanında yarimiz var. Bizim 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Karşımda Türkiye aşıklarını görüyorum.

28 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucu gösteren şu sevginiz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Kardeşlerim biz istiklal ve istikbal bayrağını Osmanlı'dan devralmış bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti bin yıldır bu topraklarda mücadele veren halkın devletidir.

Erdoğan Aliya İzzetbegoviç ile son anısını anlattı

Aliya'yı son demlerinde ziyaret ettim. Son cümleleri çok manidardı. Dedi ki "Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihandır. Bu topraklar size emanet" dedi. Oğlundan duydum dedi ki: "Babam sizi görene kadar konuşmuyordu"

Biz oralara bir emanet olarak bakmaya devam edeceğiz.

Anadolu'yu yurt eyleyen kardeşlerimizde Çanakkale'de destan yazdık. Kendisi de Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbimizi zaferle taçlandırdık. Anavatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimiz, Kırım Tatarları Ahıska Türkleri, Rumeli muhacirleri Osmanlı'da huzurla yaşayan kardeşlerimiz son çare Cumhuriyet topraklarına sığındı. Milletçe el ele vererek ekonomimizi güçlendirmeye çalıştık. Acısıyla tatlısıyla eksik fazlasıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Millet olarak birlikte başardık.

Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil asli evladıdır. Sizlerin dedeleri ataları başka yerlere değil baba evlerine geldiler. Birbirimize sarıldık, kucaklaştık. Bizim çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde en vahşi katliamlar gerçekleştirildi. Dilleri inançları yok edilmek istendi. Tekkelerinin kapısına kilit vuruldu. Hanlar hamamlar çeşmeler bilerek bakımsızlığa terk edildi. Kültürel soykırım namına ne varsa hepsini yaşadılar. 150 yıl önce binlerce esere ev sahipliği yapan şehirlerde bugün numunelik birkaç yapı dışında bir şey bulamazsınız. Batı dünyası bunu görmedi, görmezden geldi. En son Bosna Savaşı'nda binlerce insanın katledildiği soykırımları bile izlemeyi seçtiler.

ABD'deki Türkevi'ne saldırı

Avrupa'da PKK baktı iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'de Türkevi'ne saldırdılar, hani siz demokrattınız? Biz de buradan ABD'nin emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hemen şimdi bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Benzer bir durum Türkiye'de yaşansa ne yapacaksınız? Yarın herhangi bir yerde milletimizin başına bir şey gelse emin olun bunlar farklı davranmayacaklar. Biz gereği neyse yapmaya hazırız.