Erdoğan'dan AB'ye 'şeffaflık' tepkisi: Çifte standart açıkça görülüyor

05 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkındaki seyahat sınırlamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standart açıkça görülmektedir. Mücadele ile mesafe kat etmek krizlere karşı bizi daha güçlü hale getiriyor" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Türkiye'nin içinde geçtiği kritik dönemde ihtiyaç duyduğu şeyin eser siyaseti olduğuna inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Erdoğan, "Savunma sanayiinde yüzde 20'lerdeki kendi kendimize yeterlilik oranını yüzde 70'lere çıkardık. Akkuyu nükleer santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında hizmete alıyoruz. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik" diye konuştu.