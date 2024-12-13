Erdoğan'dan AK Parti'de değişim mesajı! Politikalarını da güncelleyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük oy kaybına değinirken, kadrolarında yenilenme sinyali de verdi. Cumhurbaşkanı 'politikalarını güncelleyip yönetim tarzlarını geliştireceklerini' dile getirdi. Erdoğan'ın hedefi AK Parti'yi yeniden yüzde 50'nin üstüne çıkarmak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8'inci Olağan İl Kongresi'nde katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, AK Parti'nin temsilcisi olduğu davanın bir medeniyet davası olduğunu davanın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme, mazluma umut olma, zulme son vermeyi amaçladığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı, politikalarını güncelleyip yönetim tarzlarını geliştirerek gelecek seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacaklarından şüphe duymadığını ifade etti.
Erdoğan, "Son seçimlerden çıkardığımız dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.