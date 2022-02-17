Erdoğan'dan AK Partili belediyelere suda indirim çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’daki genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin eski Türkiye'nin o karanlık siyasi ve ekonomik iklimini geri getirmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki 2023 seçimleri, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

AK Partili belediyelere çağrı yapan Erdoğan, "Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız." dedi.

"O masadan bir şey çıkmaz"

6 muhalefet partisinin görüşmesi hakkında Erdoğan, "O yuvarlak masada neler konuşuyorsunuz ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın."