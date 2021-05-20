Erdoğan'dan Akşener'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ne olmuştu?

Akşener partisinin grup toplantısında, "Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan tepki

Erdoğan, kütüphane söyleşileri etkinliği sırasında isim vermeden Akşener'e yanıt verirken şöyle konuştu:

"Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır."

Akşener ise sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayarak, "Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." dedi. (AA, ANKA)