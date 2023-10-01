Erdoğan'dan Ankara saldırısı değerlendirmesi: Terör örgütünün son çırpınışıdır

Ankara'da bugün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki polis yaralanırken iki terörist öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, yayın yasağı getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasında saldırıya değindi.

"Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük" diyen Erdoğan, Türkiye sınırları dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak terör örgütünü tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istediklerini ifade etti.

Erdoğan şöyle devam etti: "Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır."