Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Telafi sözümüzü yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Bartın'da madendeki patlama) Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır.

- Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

- Amasra'daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek.

- Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile Bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır.

- (Doğal gaz dağıtım merkezi ) Avrupa gazını Türkiye'den temin edecek.

- (Asgari ücret) Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz.

- Ülkemizin çıkarını, milletimizin her türlü değerini, insanımızın her türlü mahremini hedef alan yalan ve iftira kampanyaları da terör saldırısıdır.

- Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir.

- (Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer.