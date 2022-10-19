Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Telafi sözümüzü yerine getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek" dedi. Asgari ücrete dair ise Erdoğan, "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- (Bartın'da madendeki patlama) Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır.
- Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.
- Amasra'daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek.
- Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile Bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır.
- (Doğal gaz dağıtım merkezi ) Avrupa gazını Türkiye'den temin edecek.
- (Asgari ücret) Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz.
- Ülkemizin çıkarını, milletimizin her türlü değerini, insanımızın her türlü mahremini hedef alan yalan ve iftira kampanyaları da terör saldırısıdır.
- Bizim amacımız; fiziki alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin etmektir.
- (Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer.