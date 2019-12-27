Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi

27 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 2020 yılı için belirlenen asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 yılı asgari ücret ile ilgili, "Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz işbaşına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altına bir asgari ücret belirlemeyeceğiz, hep üstüne bunu belirleyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun 3-4 puan üstünde belirlemek suretiyle yola devam ettik. Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki 'Bu fabrikalar çalışmasın, biz istediğimiz gibi de asgari ücreti vesaireyi belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş. Bu çarkın dönmesi için de hesabı, kitabı ona göre yapacağız. Bizim sözümüz ne? 'Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz.' Ezdirmedik bugüne kadar ve bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan bu artış sonunda asgari ücret 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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