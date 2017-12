Erdoğan'dan Ataşehir yorumu: Daha çok şeyler gelecek

15 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları metro hattının, ülkeye ve hat üzerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bu açılışla Anadolu yakasındaki ikinci metro hattını da faaliyete geçirmiş olduklarını vurgulayan Erdoğan, bu hattın 9 durak ve 10,5 kilometreden oluşan ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye hattını, en kısa sürede Çekmeköy-Sancaktepe'ye kadar olan kısmının da izleyeceğini söyledi.

Açılışı yapılan metro hattının, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, trenlerin tüm hareketlerinin, kumanda merkezi tarafından yönetileceğini, günde 700 bin yolcuya hizmet verecek metroya Üsküdar'dan binen bir kişinin, 17 dakikada Yamanevler durağına ulaşacağını bildirdi.

Sancaktepe'ye kadar olan kısım da hizmete girdiğinde bu yolculuğun 27,5 dakika süreceğini açıklayan Erdoğan, ileride bu hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Bu açılışla İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış olduklarına değinen Erdoğan, bu rakamın devam eden projelerle 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine kadar çıkacağını dile getirdi.

Diğer ulaşım hatlarıyla entegre şekilde planlanan metro projeleriyle İstanbul'u araç trafiğinden bağımsız bir toplu taşım ağına kavuşturma hedefine adım adım yaklaştıklarını belirten Erdoğan, metro hattının şehre kazandırılmasında ve inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"İstanbul'u aşkla seviyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün görülen metrolar, metrobüsler, tüneller ve birkaç ana arter dışındaki geniş yolların, ulaşım imkanlarının neredeyse hiçbirinin olmadığı bir şehir düşünülmesini isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bırakınız çevresindeki yerleşim yerlerini, merkezinde dahi çamurdan çıkılmayan, tozdan geçilmeyen bir şehir düşünün. Gecekondular tarafından kuşatılmış, her köşesinden çirkinlik abidesi yapıların, yıkıntıların çıktığı bir şehir düşünün. Ecdadın emaneti tarihi eserlerin hoyratça muamele gördüğü, geçmişine sahip çıkılmayan bir şehir düşünün. Garip gurebaya, engellilere, kadınlara, gençlere, sporculara, sanatçılara yönelik hemen hiçbir faaliyeti olmayan bir şehir yönetimi düşünün. İşte İstanbul böyle bir yerdi, biz İstanbul'u böyle bir durumdan aldık bugünlere getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı? Elbette yapıldı. Fakat İstanbul'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü biz İstanbul'u seviyoruz, çünkü biz İstanbul'u aşkla seviyoruz. Hem de öyle bir aşkla seviyoruz ki bin yıl ömrümüz olsa, her gününü, her anını bu şehre hizmetle geçirmek isteyecek kadar çok seviyoruz."

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" adlı şiirini de okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeye ve bu şehre hizmet imkanı verdiği için her gün Allah'a hamdettiğini dile getirdi.

"Allah'ın yardımı ve sizlerin desteği yanımızda olduğu sürece, varsın yedi düvel üzerimize gelsin. Hepsi de vız gelir." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her gelişme, millet olarak, Müslümanlar olarak birliğimize, beraberliğimize daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin sadece geçtiğimiz şu 4-5 yılda yaşadıkları dahi, herkes için başlı başına bir ibret vesikasıdır? Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, tehditlere, şantajlara boyun eğmeyerek, kendimizle birlikte bölgemizin de geleceğinde ufuk açtığımıza inanıyorum. Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık. Meydanı bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak, vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı, güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olamayınca darbe ile istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere de bu meydanı bırakmadık."

"Milletimiz gereken cevabı verecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi silah ve kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara da meydanı bırakmadıklarını vurgulayarak, yapılan bu açılışın bile ülkeyi ekonomi silahıyla köşeye sıkıştırmak isteyenlere verilmiş en güzel cevap olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur ya? Biz göreve geldiğimizde IMF'ye borç neydi? 23,5 milyar dolar, 2013'te sıfırlandı. IMF ne yaptı, bize dedi ki '5 milyar avro borç verin.' Biz de dedik ki 'Veririz.' Ya biz buradan buraya geldik. Aynı şekilde Hazine... 27,5 milyar dolar vardı geldiğimizde, ama hamdolsun şimdi Hazine'de 120 milyar dolar para var. Buradan buraya geldik. Sadece şu anda ilk etabını açtığımız metro hattının yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 800 milyon avro. Yıllık ihracatımız 155 milyar doları buldu. Bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme ile evet, bir numara olduk dünyada. Bir numara... İnşallah ilk üç çeyreğin ortalaması 7,4. Buna rağmen hala Türkiye'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Üstelik bunlara ana hıyanet partisi de katılmış. Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına, onların değirmenlerine su taşıyanlara, milletimiz sandıkta 2019 Mart'ında ve 2019 Kasım'ında gereken cevabı verecektir."

'CHP'nin kendi seçmenlerinin gereken cevabı vermesini bekliyorum'

"Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini beklediğini" dile getiren Erdoğan, "Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası. Mankafa... Bunlarla iyi yatıp kalktı. Onun için de orayı iyi ezberledi. Son bütçe müzakerelerinde baktım, sürekli bunu zikretti." diye konuştu.

Kalabalıktan Ataşehir Belediyesi'ndeki gelişmelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var. Yapısında bu var." ifadelerini kullandı.

'Türkiye ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

Türkiye Irak'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir, Türkiye, Avrupa Birliği'nin kendisine yönelik haksız, adaletsiz, saygısız tavırlarına karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye NATO'da, Amerika'da karşı karşıya kaldığı evet, iki yüzlülükleri asla unutmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarında düşman olarak gösterecek kadar zıvanadan çıkanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacaktır. Bir yandan bölücü terör örgütünü Suriye'de, diğer yandan ihanet çetesi FETÖ'yü kendi topraklarında besleyip büyütenlere bu işlerin öyle kolay olmadığını mutlaka göstereceğiz."

'Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak, bunu Kudüs'ten başlatmalıyız'

Şair Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinin "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu / Varıp eşiğine alnını koydum / Sanki bir yer altı nehir çağlıyordu." mısralarını okuyan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir nehir gibi akan gözyaşları arasında Kudüs'e sahip çıkma sorumluluğu ile şu anda karşı karşıyayız. Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak, bunu Kudüs'ten başlatmalıyız. Bizim için Mekke meşar, Medine şiar, Kudüs şuur, İstanbul şiirdir. Mekke ve Medine'ye bir alternatif olmadığı gibi Kudüs'ün de bir başka alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu şehirden vazgeçmek diye bir şey de bizim lügatimizde bulunmuyor. İşte bunun için Kudüs onurumuz, izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir. Kudüs artık her Müslüman kul, her Müslüman memleket için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır.

Kudüs, Türkiye'nin, Filistin başkentidir. Şu anda işgal altındadır. İşgal altında olması hasebiyle resmi adımlar belki atılamıyor ama bilsinler ki Kudüs bizim başkentimizdir ve Doğu Kudüs zaten başından beri ilan ettiğimiz bizim Filistin başkentidir."

"Kudüs kararı, Ortadoğu'nun kucağına atılmış yeni bir bomba"

Amerika'nın Kudüs kararının, Ortadoğu'nun kucağına atılmış yeni bir bomba olduğunu ifade eden Erdoğan, bu kararın Müslümanların hassasiyetlerini yönelik yeni bir törpüleme operasyonu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimse Müslümanlara hakkını vermez. Hakkımızı kendimiz almak zorundayız. Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da Müslümanlar haklıydı ama kazananlar hep gücü elinde bulunduran zorbalar oldu. Bu bozuk düzeni değiştirme zamanı gelmiştir. Esasen son Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Eğer bu konuda Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse, inanın bana gerisi gelecektir. Bu konuda elde edeceğimiz başarı ise Müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Bunun için önce biz Türkiye ve Türk milleti olarak kendimizi toplayacağız. Sonra da tüm kardeşlerimizle toplanacağız. Birbirimizle kenetleneceğiz, Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz."