Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına: Önyargısız değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı'na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının gündeminde MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri de vardı.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz. Milletçe ve devletçe, dünyada, bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum, gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır."