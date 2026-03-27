Erdoğan'dan 'barış' çağrısı: Huzur ve istikrar hiç olmadığı kadar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “STRATCOM Zirvesi 2026” programına video mesaj göndererek küresel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, uluslararası sistemde güç rekabetinin giderek sertleştiğine işaret ederek, enerji, teknoloji ve ticaret alanlarında yaşanan gerilimlerin arttığını ifade etti. Sorunların diyalog yerine çatışma yoluyla çözülmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

2. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor.

"Krizlerin tırmandığı bir dönemden geçiyoruz"

Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.

Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır.

"Huzur ve güven için imkanlarımızı seferber etmeye hazırız"

Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye; yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.