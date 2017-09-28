Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

28 Eylül 2017

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'ye sert mesajlar verdi.

Kuzey Irak'taki ateşin bizi teğet geçeceğini, ancak birilerinin canının fena halde yanacağını söyleyen Erdoğan "Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Biz bunları çok gördük. Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şu anda ekranları başında tüm anneler babalar bu merasimi izliyorlar. Evlatlarını bu vatan seferberliğinde hazırlayıp yetiştirdikleri için Allah onlardan razı olsun.

FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak devletten temizledik. Bu çerçevede Polis Akademisi'ni de yeniden yapılandırdık.

Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan komiser yardımcısı sayısı 7 bin 347'yi buldu. Eskiden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir gayretle sadece bu yıl bin 859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle, yani sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirme programını sürdüreceğiz.

Polis teşkilatımızın tüm kademelerindeki terfiler tamamen liyakate, bilgiye ve başarıya bağlanmıştır. Sınavlar Polis Akademisi dışında yapılacak.



Gençler şunu unutmayın Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz. Biz FETÖ'nün ve PKK gibi terör örgütlerinin ülkemize verdiği zararları yeniden yaşamak istemiyoruz. Biz tüm terör örgütlerinin üstesinden geliyoruz geleceğiz. Bu konuda kararlılığımız var. Bu işi halledeceğiz. Aksi takdirde tarih bize bunun hesabını sorar. En az bu mücadele kadar önemli olan bundan sonra ne yapacağımızdır.

"Bu milleti, ülkeyi bölemeyecekler "

Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var bize verin biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma.' Ne demek? Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya'da onun kaşanesinde, onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber 'dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz' diyorlar. Ama Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

“Bizden papaz istiyorlar, sizde de papaz var”

'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var bize verin biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma.' Ne demek? Açıkça ikaz ediyoruım devletin içinde hiçbir kişinin paralel bir yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Gittiğiniz yerlerde bunları aramanız bulmanız çıkartmanız gerekiyor.

"O F-16'da senin ki vardı"

Sizlerin yetiştiğiniz o merkezde 53 şehidimiz var. Haince, alçakça geldiler en önemli merkez burası dediler ve o merkezi vurdular. Şimdi biz bunların hesabını sormayacak mıyız? Burası milletin en önemli hareket merkezi... Bazıları bana mektuplar yazıyor, benim ki suçsuz vs. Tamamda o F-16'da senin ki vardı... İşte bu yönde girişim yapanlar veya heveslenenler hangi gruba mensup olursa olsunlar karşısında bizi bulmalıdır. Türkiye, dost ve kardeşleriyle çok büyük bir ülkedir.

"Bize zulmetmek isteyenler, bizi güç sahibi yaptılar"

Eğer bu millet bu ülke artık kendisi insansız silahlı silahsız hava araçlarını üretir hale geldiyse bize o zulmetmek isteyenler bizi şimdi ev sahibi güç sahibi yaptılar.

Ülkemiz üzerinde yapılan hesapları boza boza bugünlere geldik. Şu anda Güneydoğu Doğu buralarda polisimizle jandarmamız askerimizle verilen mücadeleyle bire on netice alır noktaya geldik. Bu uluslarası terörle mücadelede konulan çıtanın üstüdür. Yeter olan sıfırlamaktır. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor.

Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran'la konuştun mu? Yok.

“Bu ateş birilerinin canını fena halde yakar”

Burada da darbeler olduğu zaman yüzde 90-95 evet diyenlerin olduğunu çok gördük. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Gönüllü asker yazılanlar yarın her şey normale döndüğünde kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Türkmenlere orada zulüm ediyorlar. Onların haklarını, hukukunu asla göz önünde bulundurmuyorlar. Bugün Kuzey Irak'taki gelişmelere sert tepki veriyorsak, Arapların, Kürtlerin, Türklerin ve diğer kesimlerin iyiliğini istiyor olmamızdır.

"Yeni Lawrence'ler başarılı olamayacaklar"

Bugün bir gazetede okudum. Bizim İsrail bayraklarının olduğundan haberimiz yoktu diyor Kuzey Iraklı bir yetkili. Geçmişte İsrail'in Mossad'ı onların ileri gelenleri ile işbirliği halindeydi, şimdi yine bu alevlendi. Yeni Lawrence'ler bu defa başarılı olamayacaklardır bunu bilmenizi istiyorum.

Naim Süleymanoğlu açıklaması

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum. Siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ancak bir karaciğer nakli ile umudun olduğu söyleniyor. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla güçlendirmek istiyorum. Bu vesileyle Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyorum onu ülkemize kazandıran da oydu.''