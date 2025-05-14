Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından, yeni süreçte belediyelere kayyum atanmasının da istisna haline geleceğini söyledi.

'Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var'

"Terör örgütünün kendini feshinin ardından siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle belediyelerdeki kayyum uygulamalarının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli" dedi.

Erdoğan'ın belediyelerin yetkilerinde düzenleme sinyali verdiği açıklaması şöyle:

"Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yetki karmaşasının gözden geçirilmesi gerekiyor

Büyükşehir belediyelerinde en azından Ankara, İstanbul ve Kocaeli dışındakilerle karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki karmaşasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda vardır. Köylerle ilgili hususların da yeniden ele alınmasında fayda görüyoruz.

Bu sorunların üstesinden gelinmesi için bu şehirlerimizle ilgili yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerdeki il özel idaresi yapılanmasının gözden geçirilmesi gerekiyor.

Tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalı

Belediyelere kamudan tahsis edilen daha etkin denetimi için bir tarafı yerel dinamiklere diğer tarafı ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalıdır. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalıdır. Bilhassa imar düzenlemeleri en baştan sağlıklı şekilde yapılmalı. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmelidir.

Meclis'e yerel yönetim sisteminde 'ıslah' çağrısı

Yerel yönetim sistemimizin 'ıslah' edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz.

Kayyum açıklaması

Terör örgütünün kendini feshinin ardından siyasetin daha güçlü şekilde devreye girmesiyle belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

Çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur

Belediyelere orta ve uzun vadeli program düzenlenmeli. Aksi halde belediyeler kılını kıpırdatamaz hale gelecektir. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur."