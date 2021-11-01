Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşme konusunda, "F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'la görüşme konusunda, "F-16 tedarikini müzakere ettik, kendilerinden olumsuz yaklaşım görmedim. İlişkileri ilgilendiren bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- (Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha yoğun devam ettirme kararı aldık.
- (Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.
- Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.
- Taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi.
- (Dedeağaç'a üs kurulması) Sayın Biden'a da Macron'a da 'Böyle bir üssün kurulması bizi ciddi manada rahatsız ediyor' dedik. Bunu Macron sahiplenemedi.
- (TURKOVAC) Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz
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