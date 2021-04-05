Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Bu eylem art niyetli bir girişimdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye, "Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir" ifadesiyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, emekli amirallerin vazifesinin darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak olmadığını belirterek, "Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki demokrasiye yönelik saldırıların bu tarz bildirilerin ardından geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, seçilmiş yönetimi darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi haline dönüştürülmesi anayasaya yönelik açık tehdittir" dedi.

"Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö tartışmalarına ilişkin "Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Amaç Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayımlamak değil, akademik dünyada görüş ifade etmektir. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz"

Ayrıca, Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği yükünü hafifleteceğini ifade eden Erdoğan, "Türkiye, Montrö'deki sınırlamaların dışında tamamen kendi egemenliğinde bir alternatife kavuşmuş olacaktır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek bu projeye karşı çıkanlar, en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanıdır" dedi.

Muhalefete tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bildiri açıklamalarına "Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız. Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle göstereceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Erdoğan, tepki çeken sarıklı amiral görüntüsüne ilişkin ise "TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir" dedi.