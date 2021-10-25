Erdoğan'dan 'büyükelçi' açıklaması: Ülkemize dönük bühtandan geri dönüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Afrika'nın toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin yol, yöntem, biçim değiştirerek kıtayı elde tutma arzuları bitmedi, bitmeyecektir. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları öneminin farkındadır.

Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Kıtadaki pek çok bölge ile 500 yıllık geçmişe sahip ilişkilerimizin bulunması işimizi kolaylaştırıyor.

Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programı ile güzel iklimi daha da ileriye taşıyacak adımlar atacağız.

Türkiye diye bir devletin, Türk milleti diye bir milletin varlığına bile tahammülü olmayanlar bugün de boş durmuyor.

Büyükelçilerin açıklamalarına tepki

Kendi güvenlikleri ve refahları söz konusu olduğunda dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyenlerin aynı hoşgörüyü göstermelerini tabii ki beklemiyoruz.

Küresel yönetim sisteminin vanasını elinde tutanlar kendi sınırları içindeki her türlü hak ve hukuku askıya almayı meşru sayarken, milyonlarca insanın ölümünü sessizce seyrediyor.

Türkiye artık kendi duruşunu sergilemeye başladığında paniğe kapıldılar.

Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz.

Bu açıklama ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır ülkemizde yargı teşkilatımıza yapılmış bir büyük hakarettir.

Anayasamızın 138. maddesinde belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden emir almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik gereken cevabı vermek bizim görevimizdir.

Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır.

Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum.

Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi başaramayan kimi siyasetçi, eski bürokrat ve medyadaki güruhtur.



Türkiye'de hiçbir karar tesadüfen alınmaz, hiçbir eylem bilinçsiz yapılmaz. Avrupa'nın ve dünyanın en kıdemli lideri olarak başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini sonuçlandırarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz.

Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal

Ülkemizde kurulu enerji gücümüzü 3 katından fazla artırdık. Çoğalan nüfusa rağmen elektrik sıkıntısı çekmeyerek bu yatırımların meyvesini toplamaya başladık.

Ulaşım alt yapımıza tarihin görülmediği yatırımları yaptı. Lojistik avantajımızın meyvelerini toplamaya başladık. Yetişmiş insan kaynağımızı güçlendirdik, her alanda bunların da meyvelerini toplamaya başladık.

Adam utanmadan sıkılmadan 81 vilayete ne için üniversite kuruyorsunuz diyor. Biz 81 vilayetteki evlatlarımızı ülkemizin bir ucundan diğer ucuna gitmemesi için bunları kurduk. Ne çileler çekti bu ülkenin evlatları.

Bundan niye rahatsız oluyorsun Bay Kemal. 207 Üniversite ile ilim irfan dağıtıyoruz. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Sizin yapamadıklarınızı biz yaptık, yapıyoruz. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

CHP'ye: Başaramayacaksınız

Büyük ve güçlü Türkiye'nin silüetinin belirdiği bu dönemde ülkemizi yeniden çatışma iklimine çekmek isteyenler var. Bu CHP'dir.



Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramayacaksınız. Bu ülkenin, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz, ya da içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz.

'Şu anda her evde araba var kapıcıda araba var'

Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. İkinci el araba yetişmiyor zaten öyle bir durum var. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz. Terörle mücadele ile işsizlikle mücadele bizim aynı mesafededir. Bu sıkıntılı sürecin olumsuz etkilerini dünyada daha fazla göreceğiz.

Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yaşanan fiyat artışlarının ve diğer sıkıntıların insanlarımız bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz."