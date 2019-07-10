Erdoğan'dan 'Çetinkaya' yorumu: Kararları ağır bedeller ödetti

10 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü gazetecilerin TCMB başkanlığından Murat Çetinkaya'nın alınıp yerine Murat Uysal'ın getirilmesi hakkındaki soruya, "Merkez Bankası başkanı daha önce layüseldi, hiçbir şey soramazsınız, istediği gibi adım atar. Şimdi burada bu yapı içerisinde sayın başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi... çekilmez oldu" cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere çeşitli yetkililerle yaptığı değerlendirme neticesinde başkanın değiştirilme kararını aldığını ifade eden Erdoğan, "Tabi Merkez Bankası özellikle de ekonominin finans ayağında en önemli kilit. Orayı tamamıyla bir revize edemesek, orayı sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntıları yaşamayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali istikrar diyoruz, finans noktasındaki atılacak adımlardaki kararlılık diyoruz. Bütün bunlarla en önemli adım tabi para politikası meselesi. Para politikası noktasında hep Para Politikası Kurulu toplandığı zaman 'acaba buradan bu defa ne çıkacak?' Bir diğer taraftan ayda bir toplanan Para Politikası Kurulu, beyefendinin zamanında biliyorsunuz senede 10 aya indirildi... Bunlar bize sorularak değil kendi kendine yapılmış şeyler... En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi".

Babacan açıklaması: "Ümmeti parçalamaya hakkınız yok"

Erdoğan, parti kurma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Ali Babacan'la yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu. Babacan'ın kendisine partiye karşı aidiyet duygularını kaybettiği gerekçesiyle istifa edeceğini söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dedim ki 'Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz. Malum ben sana partide danışmanlık teklif ettim, kabul etmedin." daha ileri gidiyorum; Özbekistan Başkanı benden orada devletin yapılanmasında eleman istedi. Ali Bey'i teklif ettim. Kendisine de söyledim. Maalesef oraya da evet demedi" dedi.

Erdoğan, "Ben Ali Bey'in kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. Şunu da söyledim, "Fazla da geç kalmayın" dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur" dedi.