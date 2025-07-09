Erdoğan'dan, 'Duruşmalar TRT'de yayınlasın' çağrısına sürpriz destek

CHP lideri Özgür Özel'in "yargılamalar TRT'den canlı yayınlansın" çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli destek vermişti.

Erdoğan'dan sürpriz destek

Meclis'teki grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da çağrıya sürpriz destek geldi. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" açıklamasını yaptı.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek akkoyunun karakoyunun mahşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz.Türk milleti Türk milleti gerçekleri görsün gerçekleri bilsin. Hükmünü de ona göre versin diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Takdir TBMM'nin"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün çağrıya ilişkin "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" diye karşılık verdi.