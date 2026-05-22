Erdoğan’dan enerji krizi uyarısı: Tedarik sıkıntısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, küresel enerji krizlerinin enerji arz güvenliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Petrol ve doğal gazın halen devletler açısından kritik kaynaklar olmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, özellikle savaş ve bölgesel çatışmaların enerji piyasalarında ciddi kırılganlıklara yol açtığını ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte enerji tedarikinin dünyanın en önemli gündem başlıklarından biri haline geldiğini dile getiren Erdoğan, İran’a yönelik saldırılar sırasında da enerji ticaretinin doğrudan etkilendiğini belirtti.

"Kaynaklar ekonomiyi vurmaya devam ediyor"

Enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin yanı sıra tedarik zincirlerinde de sorunların ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, "28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılarda da enerji ticareti geliyordu. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariki ile ilgili de ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Enerji kaynakları günlük hayatı, üretimi, turizmi, ekonomiyi vurmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Enerji arz güvenliğinin her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde gündeme gelen en önemli konulardan biri enerji tedarikiydi. 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan saldırılarda da enerji ticareti geliyordu. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariki ile ilgili de ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Enerji kaynakları günlük hayatı, üretimi, turizmi, ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, kavşak noktasıdır. Son zamanlarda yaşananlar Türkiye'nin bu özelliğini tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasi ve diyaloğu öncelemiştir, barışın kilit aktörü olmuştur.

"Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan"

Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2, İran'dan 1 olmak üzere 5 boru hattıyla doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü merkezlerinden biri haline getirdik. Türkiye, enerjide pardigmayı değiştirdi. 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Sadece Karadeniz'de değil Gabar'da da tarih yazdık. Yurt içi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan. Şırnak'taki petrol keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü. On yıllar boyunca terörle anılan bölgeler yatırımla, istihdamla anılıyor. Yıllarca atıl kalan yerde turizm artıyor, tarım gelişiyor, esnafımızın yüzü gülüyor. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda daha çalışma planlıyoruz, bunun dışında başka hazırlıklarımız da söz konusu.

Türkiye, küresel enerji diplomasisinde önde. İklim ve hava şartları elverirse Somali'deki sondaj 6-9 ayda tamamlanacak. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin Kızıl Elma'sıdır.