Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık.
- Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz.
- Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.
- Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.
- (Kılıçdaroğlu) Hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusundaki namus sözü kendi belediye başkanlarınca ayaklar altına alındı.
- Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi' CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler.
- Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen bay Kemal ve yoldaşları, bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler.
- (HDP'li Güzel) PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz.
- PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor.