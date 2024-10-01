Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşüş devam edecek, çarşı-pazarda daha fazla hissedilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreninde genel kurul salonunda milletvekillerine hitap etti.

"Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş milletimiz, devlet tecrübesi konusunda dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir" diyen Erdoğan, devletin de Meclis gibi daima açık kalacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Meclisimiz Gazi unvanını bileğinin gücüyle elde etmiştir. 15 Temmuz gecesi Meclisimiz, işgal kuvvetlerinin hain uşaklarına kahramanca direnmiştir" dedi.

Yeni anayasa çağrısı

Erdoğan, yeni anayasa tartışmaları için şunları söyledi: "Meclisimiz Anayasa yapma kudretine sahiptir. Yeni anayasa ihtiyacı günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

Yamalı bohçaya dönen 1982 anayasasının miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyılda hedeflerini gerçekleştirmesi ancak yeni katılımcı, sivil anayasayla mümkündür. Yeni anayasa milletimizi kaynaştıran niteliklere haiz olmalıdır. Toplumumuzun tüm kesimlerini Yeni Anayasa için omuz vermeye davet ediyorum. Meclis, yeni yasama yılında suçun önlenmesi, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir."

'Merkez'in rezervleri

Erdoğan, Merkez Bankası'nın tarihi seviyelere yükselen rezervlerini yorumladı: "Türkiye'nin artık rezerv meselesi yoktur. MB'nin rezervleri 156 milyar doları aştı. Ekonomide hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. İstikrar ve reform prograrımımız meyvelerini eriyor. Merkez Bankası brüt rezervimiz 156 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek."

'Kimse yargımızı yıpratmaya kalkışmamalı'

Cumhurbaşkanı, yargı mensuplarının kanunlar çerçevesinde vazifelerini ifa etmeyi sürdüreceklerini belirterek "Kanun ve düzen dışına çıkanlar tereddüt edilmeden yargı karşısına çıkacaktır" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Yargı mensuplarının da görevini yerine getirdiğini hatırlatmak isterim. Kanun sınırları kaldığı için kimse yargımızı yıpratmaya kalkışmamalı. Yargı mensuplarımızın tehdit edilmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Savcı ve hakimlerimizin suçu cezalandırma, karar ve infaz konusunda sıkıntıları varsa şüphesiz bu kanunların konuşulmasını gerektirir. Kanun koyucu ise TBMM'dir. Kanunlarımız infaz ve ıslah konularına eğilmeli milletin taleplerine kulak vermelidir. Meclis'imizin bu konuda daha hassas olacağına inanıyorum. El birliği içinde çalışarak adalet hizmetlerimizin standardını daha da yükselteceğiz."

İsrail'in Lübnan saldırısı

Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları için şunları dile getirdi: "İşgal güçleri Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurdu. İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım, Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İsrail dünyadan gerekli tepkiyi almamaktadır. İsrail devleti Netanyahu isimli Hitler özentisinin idaresinde insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak. Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır."

'İsrail, Lübnan'dan sonra Türkiye'ye gözünü dikecek'

Erdoğan, İsrail'in 'gözünü Türkiye'ye dikeceğini' de kaydetti: "Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. 'Türkiye tarafsız olsun' diyenlere, 'Hamas terör örgütüdür' diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var. Böyle bir katliam şebekesi karşısında zerre vicdan taşıyan kimse sessiz kalamaz. Sessiz kalanlar, yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız. İsrail'in saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, bağımsızlığımız için bu saldırganlığa elimizdeki tüm imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz."