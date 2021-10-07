Erdoğan'dan enflasyon ve 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır."

Erdoğan, 3600 ek gösterge ile ilgili, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız." dedi.