Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup

24 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi.

Erdoğan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"1. Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Ermeni toplumu gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur. Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır.Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır."

Kaynak: AA