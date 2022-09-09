Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Bize sinyal çakanlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

F-16 konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var." dedi.