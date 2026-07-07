Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 5 uçağın sözünü aldık!

36. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump Esenboğa Havalimanı'ndaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Külliye'ye geçti.

Burada baş başa bir görüşme gerçekleştiren iki lider daha sonra kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verdi.

"5 uçağın sözünü aldık"

Erdoğan, Türkiye'nin daha önce ABD ile F-35 konusunu görüştüğünü belirterek, "5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var." dedi.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak temaslarda F-35 konusunun yeniden ele alınacağını belirterek, daha önce verilen sözlerin olumlu şekilde hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

"F-35 konusunda hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum"

Erdoğan, "Şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde hayata geçirileceğine inanıyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu zirveden de F-35 konusunda hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi.

"İnanıyorum ki verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir"

F-35 programına ilişkin mesaj, iki lider arasındaki görüşmenin en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıkarken Erdoğan, KAAN motorları konusunda da "Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir" dedi.

Trump ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Erdoğan, "Değerli dostumla (Trump) Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

"Dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz"

Bölgesel istikrara yönelik yürütülen diplomatik çabaları aktaran Erdoğan, "İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz"

Gazze'deki duruma ve bölge barışına yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) Değerli dostumla (Trump) konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi'ni çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna gelişmeleri

Görüşmede ele alınacak diğer bölgesel meselelere de değinen Erdoğan, "(Trump ile) Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız" ifadesini kullandı.

"Zirveden güçlü bir çıkış sağlayacağız"

Son olarak NATO bünyesindeki ortaklığın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi'nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Trump ise açıklamasında CAATSA yaptırımlarını kaldıracaklarını açıkladı. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Aralık 2020'den bu yana "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında çetşitli yaptırımlarla karşılaşıyordu. Bu kapsamda Türkiye, ortak üreticilerinden biri olduğu F-35 savaş uçağı programından da çıkarılmıştı. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da ABD yaptırım listesine eklenmişti.