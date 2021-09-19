Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, fahiş fiyatlara denetim konusunda, "Bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım.

BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.

Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

(Kira artışları) Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.

(Seçim barajının düşürülmesi) Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.

(Nahçivan koridoru) İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.