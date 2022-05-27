Erdoğan'dan 'faiz-enflasyon' tepkisi: Bir kısmı zırcahil, bir kısmı hain

İstanbul’da DEİK Merkez Ofisi Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığın önüne geçecek tedbirleri alacak, refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarınsan öne çıkanlar şöyle:

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz

Döviz kurunun mevcut durumu, göstergelerimizi olumsuz etkilese de rekabet gücümüzü koruyacak durumdayız.

Cari açıktaki ve bütçe dengesindeki bozulmanın nedeni, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir.

Sosyal kırılmalara neden olacak herhangi bir risk ile karşı karşıya değiliz

Kötümser senaryolara göre akıl ve etik dışı fiyatlamalara yönelmek yerine, sürdürülebilir politikalarla ülkemizi kısır döngüden çıkartabiliriz.

Ayrıntılar geliyor...