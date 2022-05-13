Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması: Olumlu bir düşüncede değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda olumlu bir düşünce içerisinde olmadıklarını söyledi. Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Hatta parlamentolarında yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" diye konuştu.

ABD'nin, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Pençe Kilit operasyonunda perşembe günü itibariyle 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, "Havaların olumlu seyri halinde bu rakam daha ilerilere devam edecektir. Teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan için de "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, taziye için ziyarete gideceğiz" dedi.