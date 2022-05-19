Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması: 'Hayır' diyeceğimizi söyledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu ile ilgili, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok." diye konuştu.

Erdoğan, "(Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi) Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, yeşil alanları zenginleştireceğiz." dedi.

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