Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e: Boşuna uğraşmasınlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz.

- SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor.

- (Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.

- Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.

- Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir.

- Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.

- Bay Kemal, mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et.

- (İsveç'e) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz.

- NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır.

- İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyeceğimiz anlamına gelmiyor.

- Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz boşuna uğraşmasınlar.