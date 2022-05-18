Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e: Boşuna uğraşmasınlar
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi konusunda, "Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz." dedi. Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ile ilgili ise, "Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz, boşuna uğraşmasınlar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıkladı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- (Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz.
- SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor.
- (Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız.
- Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz işi Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.
- Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir.
- Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.
- Bay Kemal, mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et.
- (İsveç'e) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz.
- NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır.
- İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyeceğimiz anlamına gelmiyor.
- Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor. Biz 'evet' diyemeyiz boşuna uğraşmasınlar.