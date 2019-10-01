Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz

01 Ekim 2019

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, "Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların yanında olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız. Türkiye’den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur. Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk. Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir."

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir konunun, Mecliste mümkün olan en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir. Gerek komisyonlarda, gerekse genel kurulda bu reform paketlerinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını umut ediyoruz."

"Tüm zamanların turist rekorunu kıracağız"

Turizmde çok bereketli bir sezon geçirildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız. Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 artmıştı, bu yıl yüzde 10 daha artacak. Burada da 50 milyon turisti inşallah yakalayacağız." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB standartlarına göre çok çok iyi bir seviyededir." diye konuştu.

"Deprem gibi hayati meseleler siyaset üstüdür"

Türkiye’nin 17 yıl öncesine göre afetlere daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna ve bu şekilde konuşulması, tartışılması, çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan, hiç kimseye, ülkemize zarar vermekten başka fayda sağlamayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımlarıyla ilgili, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Kaynak: AA