Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel koşullar nedeniyle siyasette yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşmasına trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i anarak başlayan Erdoğan, ailesine ve Üsküdar halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen Muhammet Emin Sarıoğlu'nu da tebrik ederek, yeni görevinde Üsküdar halkına hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni yasama yılı açış hitabımızda da buna etraflıca değindik. İçinde bulunduğumuz bölgesel konjonktürde Türkiye'nin yeni bir siyaset tarzına, yeni bir siyaset diline ihtiyacı olduğunu özellikle belirttik. Rakiplerimiz dahil tüm siyasi partileri, söz konusu milletin ve memleketin menfaatleri olduğunda siyaset kurumu olarak savaş baltalarını bir yana bırakıp müştereklerimizi çoğaltmaya davet ettik.

Teessüfle belirtmek isterim ki muhalefetin bazı aktörlerinin ne böyle bir hassasiyeti ne de böyle bir gündemi var. Kendi dar kadro çıkarları dışında her şeye gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumdalar. Bu tavır doğru bir tavır değildir. Sorumlu bir tavır değildir.

İstanbul'daki sel afeti

İstanbul'da selde 21 bin 600 ihbar yapıldı. Vefat eden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gerekli her türlü soruşturma ve inceleme sürüyor. İhmal veya kusur varsa sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz.

Fon soruşturmasında ödeme işlemleri hızlanacak

Fon meselesindeki tutumumuzu paylaştık. Üç farklı kategoride fon konusunu takip ediyoruz.

İlk aşamada tasfiyesine karar verilen birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İnşallah ödeme işlemleri hızlanacak.

Fon kurulumuz düzenli olarak bir araya geliyor. İkinci aşamada manipülasyon yaparak haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır.

Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşılmaması için alınması gereken tedbirler kısmıdır.

Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz

Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz, ciddiyetle ele alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz.

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