Erdoğan'dan FT'ye tepki: Ne yazarsan yaz

18 Nisan 2019

Ankara'da Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Financial Times gazetesini eleştirdi.

Erdoğan, "Batı dünyasının bir kesimi medya organlarıyla ekonomimizi adeta çökmüş gibi gösterme çabasında, Türkiye dimdik ayaktadır. Financial Times böyle yazmış, sen ne yazarsan yaz, alışacaklar, Türkiye'nin gücünü de kabullenecekler. Küresel adaletsizlikler konusunda sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor" dedi.

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Financial Times'da dün yer alan bir haberde, TCMB'nin net döviz rezervinin, 25 Mart'tan bu yana kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağan dışı bir artışla yükseldiği tespiti yer almıştı.

"Kızgın demiri soğutma zamanı"

Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin, "Sandıkların kapanmasıyla bu süreç geride kalmıştır. Sonuna kadar hukuki yollarla hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. YSK son noktayı koyduktan sonra yola devam. Önümüzde 4,5 yıllık bir inşaat dönemi var. Bu dönem kızgın demiri soğutma zamanıdır" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, seçimlerle el değiştiren belediyelerde Memur-Sen üyelerinin "yerlerini korumalarını" istedi ve şöyle konuştu:

"Memur-Sen seçim sonuçlarına ilişkin kaygılanmasın. Değişen yerlerde sizi görevden mi alacak, alsın. Memurluktan atabilir mi, atamaz. Biz hiç bir zaman yapılacak zulümlere sessiz kalamayız. Ben yürütmenin başındayım. Eğer bir zulüm varsa karşısındayım. Memur-Sen üyeleri 'sendikanı değiştir' diyenlere karşı dik durmalı, yerini korumalıdır."

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