Erdoğan'dan G20 ülkelerine Filistin çağrısı: İki devletli çözüm için insiyatif alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı.

Sözlerine, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşanan tünel kazası dolayısıyla üzüntülerini ileterek, "Geçmiş olsun." dedi.

G20'nin, küresel meselelerin çözümündeki öncü rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin de güçlü destek verdiği Afrika Birliğinin daimi üyeliğe kabulü ile G20'nin nüfus alanının daha da arttığını söyledi.

Erdoğan, kutsal kitapları hedef alan saldırıların da G20 bildirgesinde kınanmasını son derece isabetli bulduklarını aktararak, "Yeni Delhi sonrasında takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin parçası haline getirilmesidir." diye konuştu.

Bu anlayışla Türkiye'nin 2015 dönem başkanlığı sırasında, Kadın 20 Grubu'nun kurulmasına liderlik ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Yeni tesis ettiğimiz Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'yla Antalya'da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

"Tahammül sınırlarını aşmıştır"

Erdoğan, Yeni Delhi Zirvesi'nden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştıkları sınamalara sürekli yenilerinin eklendiğini dile getirerek, "Ukrayna'daki savaş devam ederken 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatarak, 7 bine yakın masum Filistinli çocuğun bugünü göremediğini vurguladı. İsrail yönetiminin bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden aldığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı. Ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı. Hatta bugüne kadar varlığını hep inkar ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar, insanlığın vicdanıyla birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir."

"4 günlük insani fasıla ilanı olumlu bir gelişmedir"

Hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman, Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum. 4 günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayı da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde Başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördüklerini vurgulayarak, "Sizleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi içinde inisiyatif almaya çağırıyorum. Biz Türkiye olarak garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız." dedi.

"Gereken adımları atmaya davet ediyorum"

Bölgeye yönelik insani yardımları da sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içinde 11 uçak ve bir sivil gemi dolusu 666 bin ton yardım malzemesini, El-Ariş'e sevk ettik. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere, yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak, tedavilerini devam ettiriyoruz. Siz dostlarımı insani ve tıbbi yardımların kesintisiz temini ve Gazze'ye ulaştırılması konusunda da gereken adımları atmaya davet ediyorum."

Erdoğan, toplantıya ev sahipliği yapan Hindistan'a teşekkür ederek, 1 Aralık itibarıyla G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya'ya da şimdiden başarı dileklerini iletti.