Erdoğan'dan G20'de net mesaj: Türkiye barış için aktif rol üstlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan konuşmasında, zirvenin ana temasına, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine, Filistin meselesine, Rusya-Ukrayna savaşına ve bölgesel barış çabalarına vurgu yaptı.

Filistin'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye'nin hem Orta Doğu'da hem de Afrika'da barış için aktif rol üstlenmeyi sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini de açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

• Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik ana teması ile gerçekleşen zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri hüsnü kabul için kendilerine teşekkür ediyorum. G-20'nin ilk defa Afrika'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.

• Güney Afrika'ya ilk kez 2005'te Başbakan olarak geldim. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı beni her zaman etkiledi. Ülkemizde de Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Türkiye olarak bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirme arzusundayız.

"Güney Afrika'nın Filistin davasına desteği çok kıymetli"

• Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum.

• Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.

• G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir.

"Yarın Putin ile görüşeceğim"

• Rusya-Ukrayna barışına giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Bu hafta ülkemizde Zelenski'yi ağırladık. Yarın da Putin ile bir görüşmem olacak.

• Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

"Nerede sıkıntı varsa orada olacağız"

• Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor.

• Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız.