Google Haberler

Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Ateşkesten memnuniyet duyuyorum, takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve İsrail'in anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Ateşkesten memnuniyet duyuyorum, takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas-İsrail görüşmelerinin sonucunda varılan anlaşma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve  katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.

Takipçisi olacağız

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Gazze'de yeni süreç başlıyor! Trump tarih verip açıkladı: Farklı bir dünya olacakGazze'de yeni süreç başlıyor! Trump tarih verip açıkladı: Farklı bir dünya olacakDünya
ABD Başkanı Trump duyurdu: Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştıABD Başkanı Trump duyurdu: Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştıDünya
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar